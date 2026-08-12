Синхронист из России Захар Трофимов стал чемпионом мира среди юниоров

Российский синхронист Захар Трофимов стал победителем в сольной технической программе на юниорском первенстве мира в Будапеште. Спортсмен набрал 241,2 балла.

Трофимов не смог сдержать слез во время исполнения гимна России.

«Мой первый международный старт с флагом, гимн играет. Надеюсь, он еще много раз будет звучать», – рассказал ТАСС Трофимов.

Серебро завоевал испанец Энеко Санчес Агилар с 240,5 балла. Третье место занял Виктор Друзин из Казахстана, набрав 238,5 балла.

В начале августа синхронисты Алина Румянцева и Захар Трофимов заняли четвертое место на чемпионате Европы. Тогда спортсмены заявляли о несправедливом судействе.