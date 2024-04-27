Символ Z станет поводом для дисквалификации на Олимпиаде в Париже | 360°

Спорт 27 апреля 2024, 14:38 Символ Z станет поводом для дисквалификации на Олимпиаде в Париже Глава МОК Бах: российских спортсменов дисквалифицируют на Олимпиаде за символ Z Panoramic / Global Look Press

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Спортсменов из России на Олимпийский играх в Париже накажут за демонстрацию государственного флага или символа Z. Председатель Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что в худшем случае им грозит дисквалификация. Об этом сообщило Agence France-Presse.

«Если российский спортсмен продемонстрирует флаг или символ Z, будет начата дисциплинарная процедура, которая может привести к дисквалификации», — сказал Бах.

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Глава МОК не уточнил, накажут ли за V. Букву Z он назвал символом «вторжения» и предупредил, что спортсменам нельзя ее изображать. Бах объявил, что политические акции запрещены во время состязаний и на подиумах.

Российским и белорусским спортсменам разрешили выступать на Олимапиаде-2024 только в нейтральном статусе. Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер предложила созвать совет, который примет решение об отправке атлетов на соревнования.