«Сибирь» расторгла контракт с нападающим Максимом Карповым

Хоккейный клуб «Сибирь» по собственной инициативе расторг контракт с нападающим Максимом Карповым. Об этом сообщили представители новосибирской команды, написал сайт Neva.Today .

Игрок провел в составе «Сибири» сезон 2024 года, сыграв 54 матча, в которых ему удалось набрать14 (6+8) очков.

Ранее Максим Карпов защищал цвета «Металлурга», «Динамо», СКА и «Амура», став обладателем Кубка Гагарина в Магнитогорске.