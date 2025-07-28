«Сибирь» расторгла контракт с нападающим Максимом Карповым
Хоккейный клуб «Сибирь» по собственной инициативе расторг контракт с нападающим Максимом Карповым. Об этом сообщили представители новосибирской команды, написал сайт Neva.Today.
Игрок провел в составе «Сибири» сезон 2024 года, сыграв 54 матча, в которых ему удалось набрать14 (6+8) очков.
Ранее Максим Карпов защищал цвета «Металлурга», «Динамо», СКА и «Амура», став обладателем Кубка Гагарина в Магнитогорске.
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