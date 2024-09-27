Швейцарская велогонщица погибла в 18 лет

Швейцарская велогонщица Мюриэль Фуррер погибла в 18 лет после падения на ЧМ

Швейцарская велогонщица Мюриэль Фуррер умерла в больнице в Цюрихе после падения на чемпионате мира. Об этом сообщила пресс-служба Международного союза велосипедистов.

Травмы головы спортсменка получила накануне, упав с велосипеда во время заезда юниорок. Ее госпитализировали вертолетом в критическом состоянии, но спасти не смогли. Велосипедистке было 18 лет.

«С гибелью Фуррер мировое велоспортивное сообщество потеряло велосипедистку, перед которой было открыто яркое будущее», — написали в некрологе.

Организаторы соревнований выразили глубокие соболезнования родным и близким погибшей.

В апреле в ДТП погибла велоспортсменка из Липецка. В автомобиль, в котором она с тренером и партнерами ехала по трассе, врезался пьяный водитель.