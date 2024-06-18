Шпажистка Гучмазова послала на фронт соперницу с Украины за отказ пожать руку

Выступающая за Грузию уроженка Владикавказа шпажистка Майя Гучмазова возмутилась поведением соперницы с Украины Елены Кривицкой, которая отказалась пожать ей руку после поединка на Чемпионате Европы. В беседе с RT спортсменка подчеркнула, что не ожидала такого поведения от украинки, так как раньше у них были здоровые спортивные отношения.

Гучмазова подчеркнула, что если бы она повела себя таким же образом, то ее бы тут же дисквалифицировали за нарушение спортивного поведения. Но украинские спортсмены находятся в привилегированном положении, чем пользуются каждый раз.

«Берите ружье и воюйте, защищайте свою Родину. А не разъезжайте за счет государственных денег по Швейцарии, по соревнованиям и не фехтуйте!» — так шпажистка прокомментировала поведение соперницы.

Спортсменка добавила, что приехавшие на соревнования украинцы получили официальное разрешение организаторов не пожимать руки после поединков со своими соперниками. При этом она получила обещание от тренера Кривицкой разобраться в ситуации с его подопечной.

В начале января украинская теннисистка Елизавета Котляр пожала руку россиянке Владе Минчевой, которая одержала победу в первом круге юниорского турнира Australian Open. Поведение теннисистки возмутило спортивных чиновников Украины. В национальной федерации тенниса назвали рукопожатие с россиянкой ошибкой и призвали пользоваться правом отказываться от традиционных жестов.