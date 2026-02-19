Школьные учителя фигуриста Михаила Шайдорова поделились историями, связанными с олимпийским чемпионом

Михаил Шайдоров, завоевавший золото на Олимпийских играх 2026 года в фигурном катании, навсегда вписал свое имя в историю Казахстана. Ранее лишь Денис Тен поднимался на пьедестал, завоевав бронзу на Олимпиаде-2014 в Сочи. В эксклюзивном интервью MK.RU школьные учителя Михаила поделились своими воспоминаниями о нем.

Первый учитель Шайдорова, Людмила Федоровна Парамонова, отметила его трудолюбие и настойчивость. Она рассказала, что Михаил не пропускал школу из-за тренировок и всегда стремился к успеху, не отступая перед трудностями.

Людмила Федоровна вспоминала: «Пока не добьется, не отступит».

Нэйля Темиршатовна Шокобаева, классный руководитель Михаила в пятом и шестом классах, также отметила его целеустремленность и скромность. Она подчеркнула, что даже оказавшись на пьедестале, Михаил ведет себя сдержанно и является лучшим примером для подражания.

Михаил начал заниматься фигурным катанием в 2010 году под руководством отца, Станислава Шайдорова. В 2018 году он переехал в Сочи, где его наставником стал олимпийский чемпион Алексей Урманов. В текущем году вся семья вернулась в Алматы.

В медальном зачете спортсмена числится ряд крупных наград: олимпийский чемпион (2026), серебряный призер ЧМ (2025), чемпион четырех континентов (2025), серебряный (2024) и бронзовый (2023) призер Cup of China, бронзовый призер Азиатских игр (2025), пятикратный чемпион Казахстана (2020–2024), серебряный призер ЧМ среди юниоров (2022).