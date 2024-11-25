Шестикратная олимпийская чемпионка по плаванию Маккеон объявила о завершении спортивной карьеры

Шестикратная олимпийская чемпионка по плаванию Эмма Маккеон сообщила о том, что готова завершить спортивную карьеру. Девушка призналась, что перед отправлением в Париж уже понимала, что это ее последние Игры, написал RT.
«Я горжусь собой, я отдала своей карьере абсолютно все, как физически, так и морально», — отметила Маккеон в своих соцсетях.
На счету 30-летней Эммы Маккеон пять золотых медалей чемпионатов мира. Она принимала участие в трех Олимпиадах, на которых представляла Австралию.
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