«Шанхайские драконы» сообщили о подписании пяти игроков

Хоккейный клуб «Шанхайские драконы» подписал соглашения с пятью спортсменами. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на пресс-службу ХК.

Контракт с обороняющимся игроком Жереми Гроло заключен сроком на два года. На протяжении ближайшего сезона в команде останутся защитник Владислав Валенцов и Уилл Райли, а также нападающие Паркер и Спенсер Фу.

«Шанхайские Драконы» пришли на смену клубу «Куньлунь Ред Стар» в КХЛ. Домашние матчи в новом сезоне команда будет проводить на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге.