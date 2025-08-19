«Шанхайские драконы» сообщили о подписании пяти игроков

Хоккейный клуб «Шанхайские драконы» подписал соглашения с пятью спортсменами. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на пресс-службу ХК.
Контракт с обороняющимся игроком Жереми Гроло заключен сроком на два года. На протяжении ближайшего сезона в команде останутся защитник Владислав Валенцов и Уилл Райли, а также нападающие Паркер и Спенсер Фу.
«Шанхайские Драконы» пришли на смену клубу «Куньлунь Ред Стар» в КХЛ. Домашние матчи в новом сезоне команда будет проводить на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге.
