Шахматистка Карманова заявила, что спорт помогает ей сохранять концентрацию

Шахматистка из Северной столицы Ольга Карманова одержала победу на турнире в Бразилии и выиграла чемпионат мира среди участниц до 18 лет. Спортсменка дала большое интервью газете « Петербургский дневник ».

В ходе беседы она рассказала, какие секретные приемы помогают ей подготовиться к соревнованиям. Девушка выделила спорт, назвав его неотъемлемой частью своей жизни.

«Без физической активности я начинаю чувствовать беспокойство и терять концентрацию. Во время турнира я обязательно выделяю время для прогулок, что помогает сохранять спокойствие и ясность ума», — сообщила Карманова.

Говоря о питании, шахматистка отметила, что старается подкрепиться перед игрой, которая длится по пять часов. Такой подход позволяет уберечь ресурсы к концу партии, пояснила спортсменка.