Шахматист Карпов рассказал, что хотел бы сыграть с кубинским гроссмейстером Капабланкой

Многократный чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов в интервью KP.RU признался, что хотел бы сыграть партию с кубинским гроссмейстером Хосе Раулем Капабланкой.

«И Капабланка — мой заочный учитель. Хосе Рауль. С ним я бы с удовольствием сыграл. Прекрасный был шахматист», — поделился Карпов.

Также шахматист отметил достижения норвежца Магнуса Карлсена, назвав его выдающейся фигурой в современном шахматном мире. Карпов подчеркнул, что впечатлен успехами Карлсена и добавил, что играл с ним в быстрые шахматы еще до того, как тот стал чемпионом мира.