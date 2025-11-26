Сергея Зубова назначили помощником главного тренера хоккейного клуба «Трактор»

Сергей Зубов назначен помощником главного тренера хоккейного клуба «Трактор» Рафаэля-Пьера Рише. Назначение было объявлено пресс-службой клуба. Зубов будет отвечать за игру в обороне и меньшинстве, что является важной частью хоккейной стратегии. Об этом сообщила Neva.Today .

Зубов, известный хоккеист и тренер, является олимпийским чемпионом и двукратным обладателем Кубка Гагарина. Он ранее работал тренером в петербургском СКА, рижском «Динамо», сочинской команде «Сочи» и молодежной сборной России.

Контракт с Зубовым подписан до конца текущего сезона, что позволит ему внести свой вклад в подготовку команды к матчам и соревнованиям.