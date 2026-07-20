Сергей Карякин рассказал, кто зарабатывает миллионы в шахматах

Вице-чемпион мира по шахматам заявил, что больше всех получают лидеры рейтинга

Вице-чемпион мира Сергей Карякин заявил, что доходы профессиональных шахматистов сильно различаются и миллионы зарабатывают не все. Самые крупные гонорары, по его словам, получают участники матча за мировую корону и игроки из первой десятки рейтинга, сообщает Life.ru .

В Международный день шахмат Сергей Карякин рассказал, что заработки в этом виде спорта напрямую зависят от уровня игрока и его результатов.

По словам вице-чемпиона мира, на самые высокие гонорары могут рассчитывать участники матча за мировую корону, а также представители первой десятки рейтинга.

Карякин также отметил, что шахматная карьера может продолжаться десятилетиями. Он напомнил, что многие участники ветеранского турнира Moscow Open остаются в спорте всю сознательную жизнь.

Сам Карякин, как он сообщил, решил не ограничиваться только соревнованиями и расширил круг занятий.