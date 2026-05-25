Сергей Юран вернулся в «СКА-Хабаровск»

Бывший наставник «Пари НН» Сергей Юран вновь возглавил «СКА-Хабаровск». С 56-летним специалистом подписали контракт на один год, сообщили НИА «Нижний Новгород» в пресс-службе клуба.

Юран уже работал с командой с октября 2020 по февраль 2022 года. В 2023–2024 годах он тренировал «Пари НН», с которым занял 13-е место в РПЛ и сохранил прописку в элите через стыковые матчи.

Весной 2024 года после серии неудач, включая поражение 1:5 от «Ахмата», Юран ушел в отставку. Последним местом его работы был турецкий «Серик Беледиеспор», откуда он ушел из-за долгов по зарплате.