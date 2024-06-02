Сергей Игнашевич покинул пост главного тренера «Балтики»

Главный тренер калининградской «Балтики» Сергей Игнашевич заявил на пресс-конференции, что покидает свой пост. Его процитировало РИА «Новости» .

«Я покидаю клуб, мой цикл в „Балтике“ закончен. Еще будет время подвести итоги», — заявил Игнашевич.

Тренер поблагодарил болельщиков «Балтики» и игроков клуба. Игнашевич был главным тренером команды с осени 2021 года, в сезоне-2022/23 он вывел клуб в Российскую премьер-лигу. До этого он возглавлял московский ФК «Торпедо».

«Балтика» в воскресенье проиграла «Зениту» в чемпионате Кубка России. Ранее калининградский клуб никогда не выходил в финал.