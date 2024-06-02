Сергей Игнашевич покинул пост главного тренера «Балтики»

Главный тренер «Балтики» Игнашевич покинул свой пост

Фото: РИА «Новости»

Главный тренер калининградской «Балтики» Сергей Игнашевич заявил на пресс-конференции, что покидает свой пост. Его процитировало РИА «Новости».

«Я покидаю клуб, мой цикл в „Балтике“ закончен. Еще будет время подвести итоги», — заявил Игнашевич.

Тренер поблагодарил болельщиков «Балтики» и игроков клуба. Игнашевич был главным тренером команды с осени 2021 года, в сезоне-2022/23 он вывел клуб в Российскую премьер-лигу. До этого он возглавлял московский ФК «Торпедо».

«Балтика» в воскресенье проиграла «Зениту» в чемпионате Кубка России. Ранее калининградский клуб никогда не выходил в финал.

Рыба моей мечты. Где в Подмосковье поймать язя, щуку и судака

За рыбкой без труда. Как выбрать правильный спиннинг

Автопутешествие без проблем. Что взять с собой в дорогу

Армия — зеркало государства. Военно-транспортной авиации России исполнилось 93 года

Более четырех тысяч детей получили помощь за год работы центра «Кораблик»

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте