Серебряный чемпион Энберт порекомендовал молодым фигуристам доверять тренерам на Олимпиаде

Серебряный призер Олимпийских игр Александр Энберт в интервью NEWS.ru дал советы российским фигуристам Аделии Петросян и Петру Гуменнику перед Олимпиадой. Он подчеркнул, что на Олимпийских играх важна в первую очередь борьба нервов.

Энберт отметил, что все участники будут испытывать волнение, и неизвестно, у кого оно окажется сильнее. По его мнению, отсутствие опыта международных соревнований может повлиять на спортсменов. Те, кто уже выступал на международной арене, будут воспринимать Олимпиаду как долгожданный турнир.

«Совет Аделии и Петру? Слушать тренера и спокойно делать то, что умеют», — сказал спортсмен.

Ранее Энберт заявил, что Петросян и Гуменник будут претендовать на медали Олимпиады-2026, отметив неплохие баллы, которые спортсмены получили на первом международном турнире.