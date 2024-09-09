Сербы проиграли датчанам в Лиге наций УЕФА

Футбольная сборная Дании обыграла сербов во втором туре группового этапа Лиги наций УЕФА. Встречу провели в Копенгагене, она закончилась со счетом 2:0.

Мячи забили футболисты Альберт Гренбэк и Юссуф Поульсе на 36-й и 61-й минутах.

Сборная Дании имеет 6 очков и занимает лидирующую позицию в квартете, после нее расположились команды Испании, Сербии и Швейцарии.

Ранее футбольная сборная Сан-Марино в рамках матча Лиги наций обыграла Лихтенштейн со счетом 1:0. Это победа стала первой за 20 лет и второй за всю историю команды. В последний раз она побеждала в апреле 2004 года. Игру завершили со счетом 1:0.