Сербские ультрас напугали Германию перед матчем Евро-2024

ВВС: матч Евро-2024 между Англией и Сербией оказался под угрозой срыва

В немецком городе Гельзенкирхене пройдет матч чемпионата Европы по футболу между командами Англии и Сербии. Из-за угрозы беспорядков власти решили выставить тысячу полицейских на 1,5 тысячи фанатов, сообщил источник Би-би-си .

Матч пройдет 16 июня на стадионе «Фельтинс-Арена». Источник издания в правоохранительных органах заявил о риске срыва игры. По его словам, на матч придут тысяча британских фанатов и 500 сербских ультрас. Агрессивное поведение последних напугало немецкие власти, и они решили усилить меры безопасности.

Во время матча болельщиков противоборствующих команд рассадят по разные стороны. На стадионе разрешат продавать только слабоалкогольное пиво и выставят на дежурство более тысячи полицейских.

Сербские теннисные фанаты в 2023 году устроили провокацию на центральном стадионе Australian Open в Мельбурне. Несмотря на запрет, они развернули флаги России. Нескольких человек задержала полиция.