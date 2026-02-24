Семак предложил расширить РПЛ вместо ужесточения лимита на легионеров

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак выступил с идеей расширить Российскую Премьер-лигу. Он считает, что это может быть альтернативой ужесточению лимита на легионеров и поможет увеличить количество россиян в составах команд. Об этом написал «Чемпионат» .

По мнению наставника, если расширить чемпионат до 18 команд, то количество россиян в РПЛ увеличится на 20 человек. «Мы будем конкурентоспособны в Европе и будет конкуренция внутри команд», — приводит слова Семака Neva.Today.

Напомним, что Министерство спорта РФ планирует ввести лимит на легионеров в РПЛ к 2028 году. Согласно новым правилам, на поле смогут находиться не более пяти иностранцев, а в заявке — не более 10-ти.