Семак оценил свое последнее чемпионство в «Зените» как самое значимое

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о своем седьмом чемпионском титуле. Он признался, что готов был пожертвовать шестью предыдущими чемпионствами ради этого достижения. Об этом написала gazeta.spb.ru со ссылкой на пресс-службу команды.

Семак обратил внимание на то, что текущий сезон начался для команды неудачно — так плохо «Зенит» не стартовал за последние шестнадцать лет. Тренер подчеркнул уникальность ситуации, отметив, что в истории Российской премьер-лиги еще не было случаев, когда команда, начавшая сезон так слабо, смогла бы стать чемпионом.

По словам Семака, интригу сохраняли до последнего тура, что придавало особую напряженность соревнованиям. Тренер выразил удовлетворение победой над сильным соперником — ФК «Краснодар». Он отметил, что в прошлом году «Зениту» не хватило 66 очков для чемпионства, а в этом году столько же не хватило «Краснодару».

Сергей Семак также поздравил Санкт-Петербург и болельщиков с возвращением кубка в город.