Семь игроков покинули пермский футбольный клуб «Амкар»

Пресс-служба футбольного клуба «Амкар» из Перми объявила о расторжении контрактов с семью игроками, включая вратарей, защитников и полузащитников. Среди покинувших команду футболистов числятся Кирилл Мырзаков, Никита Колесов, Джамал Дибиргаджиев, Ислам Жилов, Матвей Кожин, Максим Айсин и Анатолий Бубнов, написал сайт properm.ru .

Причины расторжения договоров различны: одни игроки сочли предлагаемые условия неподходящими, другие решили сменить команду, а третьи не сумели подтвердить свою игровую форму. Переход футболистов позволил руководству «Амкара» освободить бюджеты для привлечения молодежи.

Клуб, в свою очередь, обновил состав, подписав контракты с четырьмя юными воспитанниками, включая Ивана Лезина и Никиту Устинова. Команда сохраняет опытных исполнителей, таких как полузащитник Денис Чушъялов, защитник Андрей Придюк и нападающий Артем Котик.

Главным тренером «Амкара» в новом сезоне назначен Ярослав Мочалов, а наставником вратарей остался Валерий Шанталосов. В предыдущем сезоне команда успела расстаться с главным тренером Александром Кульчем, проработавшим всего пару месяцев.