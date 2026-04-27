Сборная России завоевала семь медалей на ЧЕ по тяжелой атлетике

В Грузии завершился чемпионат Европы по тяжелой атлетике, российские спортсмены завоевали семь медалей. Последний день соревнований запомнился тем, что в тройку лидеров попали сразу два россиянина — Даниил Вагайцев и Тимур Наниев.

Российская сборная привезет домой одно золото, четыре серебра и две бронзы. Геворг Серобян в весовой категории до 79 килограммов завоевал золотую медаль и установил рекорд Европы в рывке, подняв вес 161 килограмм.

Вагайцев взял серебряную медаль в заключительный день соревнований в весовой категории свыше 110 килограммов. До этого отличились россиянки Зарина Гусалова в весовой категории до 69 килограммов, Варвара Кузьминова — до 77 килограммов, а также Яна Сотиева — до 86 килограммов.

Бронзовые медали достались Ольге Те и Тимуру Наниеву, выступившим в весовых категориях до 58 килограммов и свыше 110 килограммов соответственно. Российские атлеты выступали в нейтральном статусе.

На турнире в Батуми победил представитель армянской сборной, супертяжеловес Вараздат Лалаян. Он стал трехкратным чемпионом Европы.

Ранее в Тиране на чемпионате Европы победили российские борцы вольного стиля Ахмед Усманов, Давид Баев и Башир Магомедов.