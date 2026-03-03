Сборная России выиграла свыше 870 медалей на международном турнире по карате
В Москве завершился третий международный турнир по кекусинкан-карате «Кубок Наций». Соревнования собрали на арене «Баскет Холла» около 1600 участников из более чем 40 стран и 41 региона России.
Спортсмены в первый день состязались в дисциплинах ката, кумите и буки дзюцу, а во второй день на татами вышли взрослые мужчины и женщины во всех весовых категориях.
Сборная России уверенно заняла первое место в общем зачете, получив 872 медали, из которых 286 золотых. В тройку лидеров вошли также Казахстан с 12 наградами и Япония, получившая три золотые медали. Всего призерами турнира стали представители 17 государств.
«Этот турнир не просто состязание за звание лучших. Это испытание силы духа, упорства и непоколебимой воли. Здесь рождается и закаляется характер. Проявляется мастерство и рождается настоящая дружба, которая сильнее чем границы», — отметил заместитель председателя правительства России — полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе, председатель правления ассоциации карате Юрий Трутнев
Министр спорта России Михаил Дегтярев в приветственной речи подчеркнул значимость турнира для укрепления международных связей и развития детского спорта.
«Это событие не первый год способствует сохранению традиций единоборств в нашей стране и привлекает все больше атлетов», — отметил Дегтярев.
Президент Федерации кекусинкан-карате России Михаил Слипенчук напомнил спортсменам слова основателя стиля Масутацу Ояма, который отмечал, что в первую очередь необходимо пересилить самого себя.
Заместитель председателя Союза промышленников и предпринимателей «Иволга», соорганизатор турнира Артем Петрухин отметил рост географии участников и высокий уровень подготовки бойцов из российских регионов.
С 2025 года «Кубок Наций» входит в единый календарный план Министерства спорта России. По итогам прошлогоднего турнира 20 спортсменов выполнили норматив мастера спорта, а еще восемь — мастера спорта международного класса.