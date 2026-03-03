Сборная России выиграла свыше 870 медалей на международном турнире по карате

В Москве завершился третий международный турнир по кекусинкан-карате «Кубок Наций». Соревнования собрали на арене «Баскет Холла» около 1600 участников из более чем 40 стран и 41 региона России.

Спортсмены в первый день состязались в дисциплинах ката, кумите и буки дзюцу, а во второй день на татами вышли взрослые мужчины и женщины во всех весовых категориях.

Сборная России уверенно заняла первое место в общем зачете, получив 872 медали, из которых 286 золотых. В тройку лидеров вошли также Казахстан с 12 наградами и Япония, получившая три золотые медали. Всего призерами турнира стали представители 17 государств.