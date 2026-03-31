Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Мали в товарищеском матче

Футболисты сборной России сыграли вничью с командой Мали в товарищеском матче. Встреча состоялась на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге, на трибунах которого собрались более 34 тысяч болельщиков, сообщило РИА «Новости» .

«Снова скучнейшая встреча. В очередной раз сложилось впечатление, что у россиян нет желания хоть немного выложиться на глазах родной публики», — уточнили в публикации.

По мнению спортивного комментатора агентства, российские футболисты даже с одиннадцатиметровой отметки бить разучились. В первом тайме Иван Обляков не смог забить с пенальти после фола на Дмитрии Воробьеве. С игры футболист ЦСКА угодил в штангу, а с «точки» вообще не попал в створ.

В публикации обратили внимание, что постепенно Россию возвращают на международную арену, отечественные тренеры и спортсмены должны будут «сразу включиться», чтобы попасть на Евро-2028.

Накануне игры экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что сборная России будет диктовать условия в матче с Мали.