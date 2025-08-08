Сборная России по футболу сыграет с Ираном на «Волгоград Арене»

Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с командой Ирана, сообщил РФС . Игра пройдет в Волгограде 10 октября.

Последний раз национальные команды России и Ирана встречались в марте 2023 года. Тогда матч состоялся в Тегеране и завершился со счетом 1:1.

Оба гола забили с пенальти — в ворота иранской сборной забил Антон Миранчук, а со стороны хозяев поля отличился Мехди Тареми.

В 2017 году в команды тоже сыграли вничью (1:1), а в 2011 году в Абу-Даби матч закончилась победой Ирана со счетом 1:0.