Сборная России по футболу сыграет с Ираном на «Волгоград Арене»
Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с командой Ирана, сообщил РФС. Игра пройдет в Волгограде 10 октября.
На сегодняшний день Иран занимает 20-ю строчку в рейтинге Международной федерации футбола.
Последний раз национальные команды России и Ирана встречались в марте 2023 года. Тогда матч состоялся в Тегеране и завершился со счетом 1:1.
Оба гола забили с пенальти — в ворота иранской сборной забил Антон Миранчук, а со стороны хозяев поля отличился Мехди Тареми.
В 2017 году в команды тоже сыграли вничью (1:1), а в 2011 году в Абу-Даби матч закончилась победой Ирана со счетом 1:0.
Сборная России может проводить только товарищеские матчи из-за санкций со стороны ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций.
