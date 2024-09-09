Сборная Португалии обыграла команду Шотландии в матче Лиги наций

Сборная Португалии одержала победу на встрече с шотландцами в матче второго тура группового этапа Лиги наций УЕФА. Игру провели в Лиссабоне, она закончилась со счетом 2:1.
У португальцев гол забили футболисты Бруно Фернандеш и Криштиану Роналду на 54-й и 88-й минутах. У шотландцев отличился Скотт Мактоминея на седьмой минуте.
В другом матче второго тура группового этапа Лиги наций УЕФА сборная Дании обыграла сербов в Копенгагене. Игра закончилась со счетом 2:0. Мячи забили Альберт Гренбэк (36) и Юссуф Поульсе (61). Датчане имеют шесть очков и лидируют в квартете. После них расположились сборные Испании, Сербии и Швейцарии.
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