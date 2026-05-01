Сборная Петербурга продемонстрировала высокие результаты в финале Кубка России по плаванию

Сборная Санкт-Петербурга продемонстрировала выдающиеся результаты на финале Кубка России по плаванию. Соревнования прошли в Центре плавания на улице Хлопина и выявили лидера в общекомандном зачете. Об этом написал «Петербургский дневник» .

Петербургские спортсмены завоевали 33 медали, из которых 14 оказались золотыми. Они также заняли первые места во всех восьми эстафетных заплывах, включенных в программу турнира.

Среди личных достижений стоит отметить успехи Егора Корнева (50 и 100 метров вольным стилем), Евгении Чикуновой (100 и 200 метров брассом), Кирилла Пригоды (200 метров брассом) и Георгия Смирнова (200 метров на спине). Эти спортсмены подтвердили свой высокий уровень мастерства.

Финал Кубка России стал первым этапом отбора в сборную страны для участия в чемпионате Европы 2026 года, который пройдет в Париже.