Сборная Германия разгромила шотландцев на матче открытия Евро-2024

Сборная ФРГ в матче открытия чемпионата Европы обыграла шотландцев со счетом 5:1

Фото: Freepik

Немецкая сборная с большим отрывом обыграла шотландскую команду в матче открытия чемпионата Европы по футболу. Встреча закончилась счетом 5:1 в пользу Германии.

Голы забили футболисты Джамал Мусиала, Кай Хавертц, Флориан Виртц, Эмре Джан и Никлас Фюллькруг. В конце игры защитник сборной Германии Антонио Рюдигер срезал мяч в свои же ворота.

Шотландская команда играла в меньшинстве с 44-й минуты. Защитнику Райану Портеусу показали прямую красную карточку из-за фола на Илкае Гюндогане.

Во втором туре немцы сыграют с венграми. Шотландцы встретятся со швейцарской командой. Обе игры пройдут 19 июня.

Ранее немецкий полузащитник Тони Кроос заявил, что уйдет из ФК «Реал» в конце сезона. Он отметил, что на этом завершит свою карьеру.

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