Саутгейт покинул пост главного тренера сборной Англии

Британский специалист Гарет Саутгейт объявил об уходе с поста главного тренера сборной Англии по футболу. Его заявление привела пресс-служба национальной команды.

В воскресенье англичане уступили Испании в финале Евро-2024 в Германии со счетом 1:2 и завоевали серебряные медали турнира.

«Как гордый англичанин, я всегда считал возможность играть за Англию и тренировать ее частью всей моей жизни. Я отдал все силы, для меня это значило все. Но пришло время новой главы и перемен. Финальный матч чемпионата Европы для меня последний на посту главного тренера сборной Англии», — заявил специалист.

Саутгейту 53 года, он находился во главе сборной Англии с 2016 года. Под его руководством национальная команда дважды завоевала серебро чемпионатов Европы и заняла четвертое место на чемпионате мира в России.