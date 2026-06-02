Самедов назвал поражение в матче с Египтом полезным опытом, показавшим уровень национальной сборной по футболу

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов в беседе с Metaratings.ru оценил товарищеское поражение от Египта (0:1). По его мнению, этот матч стал для команды Валерия Карпина отличным опытом, который многому научил.

«С сильными соперниками нужно играть. И с этой сборной наша команда играла почти на равных. Это показывает уровень нашей команды», — отметил он.

Следующий матч сборной состоится 5 июня в Волгограде против Буркина-Фасо. В 2025 году команда провела десять BetBoom товарищеских игр, одержав шесть побед.