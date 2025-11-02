«Салават Юлаев» вновь подписал контракт с канадцем Ремпалом

Канадец Шелдон Ремпал официально вернулся в уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев». Об этом сообщил сайт mkset.ru со ссылкой на пресс-службу ХК.

Новое соглашение рассчитано до завершения розыгрыша Континентальной хоккейной лиги в сезоне 2025/26. Известно, что формальности регистрации хоккеиста в лиге успешно урегулированы.

Теперь болельщикам предстоит ждать прибытия спортсмена, которое запланировано ориентировочно на 5–6 ноября, учитывая длительный перелет из Северной Америки и необходимость оформления сопутствующих документов.