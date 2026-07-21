Руслан Пименов обозначил главную задачу «Факела»

Спортивный директор «Факела» Руслан Пименов сообщил, что главная задача клуба после выхода в Российскую премьер-лигу — сохранить место в турнире, сообщает Metaratings.ru .

По словам Пименова, пока команде рано говорить о более высоких целях.

«Главная задача „Факела“ — закрепиться в РПЛ. Пока сложно говорить о чем-то более сложном. Мы хотим вывести клуб на новый уровень. Но пока мы не говорим о том, чтобы попасть в топ-8 РПЛ или добиться других результатов», — сказал Пименов.

Он добавил, что команда будет идти от матча к матчу и сохраняет шансы на то, чтобы остаться в лиге.

В сезоне-2025/26 Лиги PARI «Факел» набрал 68 очков, занял второе место в турнирной таблице и вышел в РПЛ.