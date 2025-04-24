Руководству «Динамо» предложили защитника «Спартака» Хлусевича

Посредники посоветовали московскому клубу «Динамо» обратить внимание на 24-летнего правостороннего защитника московского «Спартака» Даниила Хлусевича. Об этом сообщил Metaratings.ru.
По предварительным данным, руководство столичного ФК пока не рассматривает данную кандидатуру ввиду финансовых соображений, связанных с зарплатными требованиями спортсмена.
Игрок перешел в «Спартак» из тульского «Арсенала» в январе 2022 года. За прошедшее время Хлусевич сыграл 95 матчей, забил пять мячей и сделал 11 голевых передач. Стоимость футболиста, по оценкам сайта Transfermarkt, достигает четырех миллионов евро (около 378 миллионов рублей).
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