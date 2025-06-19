Руководство «Зенита» продлило контракт с вратарем Михаилом Кержаковым

Голкипер футбольного клуба «Зенит» Михаил Кержаков продолжит защищать ворота команды. С футболистом, который помог «сине-бело-голубым» завоевать несколько чемпионских титулов, продлили соглашение. Об этом сообщил «Петроград».
В официальном Telegram-канале ФК «Зенит» появилось сообщение о продлении контракта с 38-летним вратарем Михаилом Кержаковым до конца сезона 2025/26.
Клуб отметил достижения воспитанника и выразил надежду на дальнейшие успехи Михаила Кержакова в составе «Зенита».
За время выступлений за футбольный клуб с берегов Невы Кержаков семь раз становился чемпионом России, трижды выигрывал Кубок и семь раз — Суперкубок страны. В прошлом сезоне голкипер не появлялся на поле.
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