Руководство ЦСКА проявило интерес к нападающему Айзеку Саксессу

Московский клуб ЦСКА проявил интерес к нигерийскому нападающему Айзеку Саксессу. Об этом сообщило издание «РБ Спорт» со ссылкой на источник.

Как уточнил RT, команда желает усилиться за счет свободных агентов.

В прошлом сезоне Саксесс сыграл за команду 27 матчей, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.