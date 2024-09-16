Руководство ЦСКА проявило интерес к нападающему Айзеку Саксессу
Московский клуб ЦСКА проявил интерес к нигерийскому нападающему Айзеку Саксессу. Об этом сообщило издание «РБ Спорт» со ссылкой на источник.
Как уточнил RT, команда желает усилиться за счет свободных агентов.
В прошлом сезоне Саксесс сыграл за команду 27 матчей, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.
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