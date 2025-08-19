Руководство махачкалинского «Динамо» подтвердило факт переговоров с экс-игроком «Спартака» Масловым

Руководство махачкалинского «Динамо» рассматривает возможность приобретения бывшего защитника московского «Спартака» Павла Маслова. Об этом сообщил Metaratings.ru со ссылкой на данные генерального директора клуба Шамиля Газизова.
По последним сведениям, переговоры между сторонами продолжаются, и достигнуто принципиальное согласие.
«Нам интересен этот футболист, я его лично хорошо знаю», — заявил Газизов.
Прошедший сезон Маслов отыграл в сочинском клубе на правах аренды, где отметился двумя голами в 22 играх. Оценочная стоимость игрока составляет 450 тысяч евро (около 42 миллионов рублей).
Эксклюзив
Блогер жестоко избил беременную девушку на детской площадке в Шатуре
Делегация из Красногорска приняла участие в историческом фестивале
Залужный начал подготовку к президентским выборам на Украине
Эксклюзив
Толпа мигрантов избила молодого футболиста в Щелкове и отправила спортсмена в кому
Не поедет. Зеленский отказался встретиться с Путиным в Москве
Волонтеры Подмосковья собрали 20 тонн гумпомощи с начала августа
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте