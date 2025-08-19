Руководство махачкалинского «Динамо» подтвердило факт переговоров с экс-игроком «Спартака» Масловым

Руководство махачкалинского «Динамо» рассматривает возможность приобретения бывшего защитника московского «Спартака» Павла Маслова. Об этом сообщил Metaratings.ru со ссылкой на данные генерального директора клуба Шамиля Газизова.

По последним сведениям, переговоры между сторонами продолжаются, и достигнуто принципиальное согласие.

«Нам интересен этот футболист, я его лично хорошо знаю», — заявил Газизов.

Прошедший сезон Маслов отыграл в сочинском клубе на правах аренды, где отметился двумя голами в 22 играх. Оценочная стоимость игрока составляет 450 тысяч евро (около 42 миллионов рублей).