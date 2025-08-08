Руководство КХЛ перенесло 10 матчей СКА в сезоне-2025/26

Регулярный чемпионат КХЛ в сезоне 2025/26 претерпел изменения в расписании 10 матчей петербургского СКА. Об этом сообщило СМИ со ссылкой на пресс-службу клуба.

Так, игру СКА против «Трактора» перенесли с 12 на 11 сентября, а матч с ХК «Сочи» — с 19 на 27 сентября. Встреча с «Шанхай Дрэгонс» перенесена с 1 октября на 20 марта, а игра с минским «Динамо» — с 11 октября на 19 сентября.

Помимо этого, матч «Локомотив» — СКА пройдет 31 октября вместо 18 октября, а ответная игра в Петербурге — 18 октября вместо 31-го. Игра СКА с московским «Динамо» запланирована на 4 ноября вместо 3-го, с «Шанхай Дрэгонс» — на 6 ноября вместо 5-го, с «Торпедо» — на 1 октября вместо 18 декабря. Матч с «Ак Барс» состоится 18 декабря вместо 22-го числа.

Старт нового сезона КХЛ намечен на 5 сентября с матча «Локомотив» — «Трактор».