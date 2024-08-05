Руководство казанского «Ак Барса» заключило контракт с нападающим Ником Петаном
Нападающий из Канады Ник Петан подписал контракт о сотрудничестве с казанским «Ак Барсом». Об этом сообщил сайт inkazan.ru со ссылкой на Telegram-канал команды.
По словам генерального менеджера клуба Марата Валиуллина, 29-летний форвард является универсальным двусторонним игроком. Его контракт с командой рассчитан до конца сезона 2024/25.
Сообщается, что Петан привлек внимание команды большим опытом игры в АХЛ и НХЛ.
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