Руководство казанского «Ак Барса» заключило контракт с нападающим Ником Петаном

Нападающий из Канады Ник Петан подписал контракт о сотрудничестве с казанским «Ак Барсом». Об этом сообщил сайт inkazan.ru со ссылкой на Telegram-канал команды.

По словам генерального менеджера клуба Марата Валиуллина, 29-летний форвард является универсальным двусторонним игроком. Его контракт с командой рассчитан до конца сезона 2024/25.

Сообщается, что Петан привлек внимание команды большим опытом игры в АХЛ и НХЛ.

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