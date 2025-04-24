Руководство БК «Пари НН» заявило о планах продлить контракт с Pari

Баскетбольный клуб «Пари НН» собирается продолжить сотрудничество со своим титульным спонсором — букмекерской компанией Pari. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на данные генерального директора БК Михаила Вельмужова.
По его словам, команда заинтересована в продлении контракта после окончания текущего соглашения.
«Наш бюджет (528 миллионов рублей) по сравнению с прошлым годом принципиально не изменился. Планируем выйти на цифру 530 миллионов рублей», — заявил Вельмужов.
Теперь клуб будет больше зарабатывать на коммерческих проектах: их доля составит 60%, а поддержка от региона — 40%, добавил сайт pravda-nn.ru.
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