Руководство БК «Пари НН» заявило о планах продлить контракт с Pari

Баскетбольный клуб «Пари НН» собирается продолжить сотрудничество со своим титульным спонсором — букмекерской компанией Pari. Об этом сообщили « Ведомости » со ссылкой на данные генерального директора БК Михаила Вельмужова.

По его словам, команда заинтересована в продлении контракта после окончания текущего соглашения.

«Наш бюджет (528 миллионов рублей) по сравнению с прошлым годом принципиально не изменился. Планируем выйти на цифру 530 миллионов рублей», — заявил Вельмужов.

Теперь клуб будет больше зарабатывать на коммерческих проектах: их доля составит 60%, а поддержка от региона — 40%, добавил сайт pravda-nn.ru.