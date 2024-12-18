Российского хоккеиста приговорили к тюремному сроку за шпионаж в Польше

Российского хоккеиста Сергеева приговорили почти к трем годам тюрьмы за шпионаж

В Польше российский хоккеист Максим Сергеев получил почти три года тюрьмы. Ему предстоит провести в заключении два года и 11 месяцев за шпионаж, сообщило издание L'Equipe .

Сергеев выступал за клуб «Заглембе» из города Любин, откуда его отправили во вторую команду. По версии следствия, с ним позднее связались представители ФСБ и предложили сотрудничать.

Польские правоохранители установили, что после серии простых заданий Сергееву якобы поручали добывать информацию об объектах, связанных с Вооруженными силами республики или объектами НАТО.

Суд вынес приговор 21-летнему спортсмену. До 26 мая 2025 года он будет находиться в тюрьме города Любина, затем его депортируют в Россию.

В прошлом сезоне россиянин принял участие 23 матчах чемпионата Польши и набрал два очка. На родине Сергеев выступал за команды разных возрастов «Балашихи» и «Химика».