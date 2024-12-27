Российского футболиста Милюкова отстранили за договорные матчи

Российский футбольный союз принял решение о пожизненной дисквалификации футболиста Никиты Милюкова. Причиной стало участие в организации договорных матчей. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей .

Как сообщается на сайте РФС, «за организацию договорных матчей в футбольных соревнованиях запретить Никите Милюкову осуществлять любую связанную с футболом деятельность пожизненно».

Речь идет об игре первого тура Молодежного первенства России между командами «Ахмат-М» и «Пари Нижний Новгород-М», а также о матче второго тура Молодёжного чемпионата между «ЦСКА-М» и «Пари Нижний Новгород-М».

Футболисты Захар Мозин, Максим Галочкин и Павел Шалимов получили дисквалификацию на пять лет за организацию договорных игр. Игрок молодежного чемпионата Денис Чупрунов отстранен от матчей на три года условно и оштрафован.