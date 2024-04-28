Российским борцам выставили счет за проверку соответствия нейтральному статусу | 360°

Спорт 28 апреля 2024, 14:32 Российским борцам выставили счет за проверку соответствия нейтральному статусу ФСБР выставили счет в 100 тысяч швейцарских франков за проверку борцов РИА «Новости»

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Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) выставили счет на оплату в 100 тысяч швейцарских франков за проведение проверки спортсменов, которые претендуют на получение нейтрального статуса. Об этом ТАСС сообщил глава организации Михаил Мамиашвили.

«Каждый выезд борцов тестируют. Но каждый раз что-то новое происходит, ведь никому не известен точный протокол проверки борцов. Причем клич о доносах и стукачестве только плодит эту историю, его бросил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах. Перед ними поставили беспрецедентную задачу изоляции нашего спорта», — сказал он.

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Мамиашвили уточнил, что 100 тысяч швейцарских франков пойдут на проверку причастности борцов к силовым структурам. После процедуры принимается решение о нейтральном статусе для конкретного спортсмена.

Ранее МОК не допустил двукратного чемпиона ОИ Абдулрашида Садулаева к турниру для отбора на Олимпийские игры — 2024 в Париже.