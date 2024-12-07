Российский вратарь станет самым богатым в истории НХЛ

Российский голкипер Игорь Шестеркин договорился о новом контракте с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс». Об этом на странице в социальной сети X сообщил журналист Кевин Уикс.

По его информации, средняя зарплата Шестеркина в год составит 11,5 — 12 миллионов долларов. Это сделает россиянина самым высокооплачиваемым вратарем в истории заокеанской хоккейной лиги.

Текущий контракт Шестеркина с клубом, по которому ему платят 5,57 миллиона долларов в год, завершается в конце сезона-2024/25.

Шестеркину 28 лет, он защищает цвета «Рейнджерс» с сезона-2019/20. Он провел 231 матч в регулярных чемпионатах НХЛ и 44 встречи в плей-офф.

В 2022 году россиянина удостоили «Везина Трофи», приза лучшему вратарю регулярного сезона НХЛ.

Ранее трое россиян заняли первые места в рейтинге лучших вратарей НХЛ.