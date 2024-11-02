Российский вратарь Хайкин выразил желание получить гражданство Норвегии

Российский футболист Никита Хайкин, выступающий за норвежский клуб «Буде-Глимт», заявил о желании получить гражданство Норвегии. Об этом сообщил NRK .

По словам вратаря, соответствующие документы он собирается оформить из-за невесты, которая проживает в данной стране. В настоящее время Хайкин имеет гражданства России, Израиля и Британии.

«Мне хотелось бы стать гражданином Норвегии, потому что я люблю эту страну», — отметил спортсмен.

Находясь в РФ, голкипер входил в состав таких ФК, как «Мордовия» и «Кубань». Кроме того, он играл в структурах «Портсмут», «Челси», «Рейдинг», добавил сайт «Аргументы и факты».