Российский теннисист Медведев вышел в полуфинал турнира ATP

Теннисист из России Даниил Медведев продолжает успешное выступление на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов в Индиан-Уэллсе. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда» .

В матче турнира россиянин обыграл французского спортсмена Артюра Фиса со счетом 6:4, 2:6, 7:6 (9:7). Следующий соперник Медведева в полуфинале — датчанин Хольгер Руне.

Сейчас спортсмен занимает шестое место в мировом рейтинге и имеет 20 титулов ATP. Он выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса в 2021 году. Недавно он даже обошел Джоковича в новом рейтинге.