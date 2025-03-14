Российский теннисист Медведев вышел в полуфинал турнира ATP
Теннисист из России Даниил Медведев продолжает успешное выступление на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов в Индиан-Уэллсе. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».
В матче турнира россиянин обыграл французского спортсмена Артюра Фиса со счетом 6:4, 2:6, 7:6 (9:7). Следующий соперник Медведева в полуфинале — датчанин Хольгер Руне.
Сейчас спортсмен занимает шестое место в мировом рейтинге и имеет 20 титулов ATP. Он выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса в 2021 году. Недавно он даже обошел Джоковича в новом рейтинге.
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