Российский легкоатлет Неделин победил на Дюссельдорфском марафоне

Российский легкоатлет Дмитрий Неделин стал победителем Дюссельдорфского марафона в Германии. Об этом сообщил РБК .

Спортсмен продемонстрировал результат в два часа восемь минут и 54 секунды, что позволило на 13 секунд улучшить рекорд России, установленный в 2007 году Алексееем Соколовым на дистанции 42,195 километра.

Неделин сумел опередить ближайшего соперника из Кении Наибея Киплимо почти на три минуты. Третье место также занял кенийский легкоатлет Кимутай Коеч.

Ранее стало известно, что на чемпионате Европы в Тиране три золотые медали завоевали российские борцы вольного стиля. Победу одержали Ахмед Усманов, Давид Баев и Башир Магомедов.