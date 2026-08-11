Российских керлингистов оставили без международных соревнований в 2026 году

Керлингисты из России не примут участие в международных соревнованиях, включая чемпионат мира 2026 года. Решение о сохранении действующих ограничений приняли участники заседания Всемирной федерации керлинга, сообщила пресс-служба организации.

Заседание Всемирного совета по керлингу прошло в минувший понедельник, 10 августа. По итогам встречи участники приняли решение о продлении отстранения российских спортсменов от участия в международных соревнованиях до конца 2026 года.

«Правление учло недавние рекомендации Международного олимпийского комитета, а также отзывы членов Всемирной федерации керлинга», — подчеркнули в пресс-службе.

В организации добавили, что не видят причин для возвращения российских спортсменов без угрозы для чистоты соревнований. Поэтому все действующие ограничения сохранятся.

В пресс-службе добавили, что организация ждет решения Спортивного арбитражного суда по иску Федерации керлинга России по снятию всех ограничений.

В минувшее воскресенье, 10 августа, Всероссийская федерация легкой атлетики подала в Спортивный арбитражный суд второй иск для обжалования санкций со стороны World Athletics.

В пресс-службе подчеркнули, что вслед за отстраненными от международных соревнований атлетами под ограничения попала федерация, которая не может направить своих представителей для участия в профильных мероприятиях и программах повышения квалификации.