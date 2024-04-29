Российский хоккеист попал в больницу после удара шайбы в голову | 360°

29 апреля 2024, 03:02
Российский хоккеист попал в больницу после удара шайбы в голову
Хоккеиста Наместникова отправили в больницу с травмой головы после матча НХЛ
Российский хоккеист «Виннипег Джетс» Владислав Наместников получил травму в четвертом матче серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Колорадо Эвеланш». Главный тренер канадского клуба Рик Боунесс заявил, что шайба партнера по команде попала ему в голову, сообщило РИА «Новости».
Инцидент произошел на 47-й минуте матча. Шайба настигла Наместникова после броска Нейта Шмидта.
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Россиянину помогли подняться со льда и он ушел в подтрибунное помещение под аплодисменты болельщиков. Спортсмена госпитализировали.
«Владислав сейчас в больнице. Это все, что я могу сообщить. Врачи посмотрят, что с ним», — заявила после матча Боунесс.
Ранее российского защитника команды «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаила Сергачева унесли с ледовой арены на носилках. Он повредил ногу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью‑Йорк Рейнджерс».
В начале года юного хоккеиста «Тюменского легиона» с черепно-мозговой травмой ранее доставили вертолетом в Екатеринбург из Асбеста. Он получил травму, играя против местной команды.
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