Российский хоккеист попал в больницу после удара шайбы в голову | 360°

Спорт 29 апреля 2024, 03:02 Российский хоккеист попал в больницу после удара шайбы в голову Хоккеиста Наместникова отправили в больницу с травмой головы после матча НХЛ Freepik

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Российский хоккеист «Виннипег Джетс» Владислав Наместников получил травму в четвертом матче серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Колорадо Эвеланш». Главный тренер канадского клуба Рик Боунесс заявил, что шайба партнера по команде попала ему в голову, сообщило РИА «Новости».

Инцидент произошел на 47-й минуте матча. Шайба настигла Наместникова после броска Нейта Шмидта.

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Россиянину помогли подняться со льда и он ушел в подтрибунное помещение под аплодисменты болельщиков. Спортсмена госпитализировали.

«Владислав сейчас в больнице. Это все, что я могу сообщить. Врачи посмотрят, что с ним», — заявила после матча Боунесс.

Ранее российского защитника команды «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаила Сергачева унесли с ледовой арены на носилках. Он повредил ногу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью‑Йорк Рейнджерс».

В начале года юного хоккеиста «Тюменского легиона» с черепно-мозговой травмой ранее доставили вертолетом в Екатеринбург из Асбеста. Он получил травму, играя против местной команды.