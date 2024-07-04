Российский хоккеист Илья Любушкин покинул «Торонто Мэйпл Лифс» и перешел в «Даллас»

Российский защитник Илья Любушкин продолжит карьеру в «Даллас Старз». Его контракт рассчитан на два года и составляет 6,5 миллиона долларов. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на Эллиотта Фридмана.

Начиная с сезона-2018/19, Любушкин выступал за «Аризону», «Баффало» и «Анахайм». В последнее время хоккеист играл в «Торонто Мэйпл Лифс».

В НХЛ российского защитника считают надежным и жестким игроком в оборонительном плане.