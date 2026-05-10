Российский гимнаст пригрозил журналистам за новость о продаже медалей

Информация о продаже медалей Универсиалы-2013 гимнаста Дениса Аблязина оказалась фейком. Спортсмен опроверг ее на своей странице во «ВКонтакте» .

«Сегодня появилась новость о продаже моих медалей, Это фейк!» — заявил он.

Аблязин заверил, что у него все хорошо. Гимнаст призвал не верить желтой прессе и пригрозил журналистам ответственностью.

О том, что гимнаст через жену распродает медали, сообщил телеграм-канал «Mash на спорте». За два серебра и одно золото он якобы запросил шесть миллионов рублей. За 100 миллионов рублей покупатель мог бы получить золотую медаль Олимпийских игр в Токио, за 30-50 миллионов — серебряную, за 15 миллионов — бронзовую.

Гимнасту 33 года, он является двукратным чемпионом мира. В 2021 году разразился скандал из-за того, что Аблязину присудили серебро при равном количестве баллов с обладателем золота Чжэ-Хван Сином.