Российский футболист Кержаков сообщил, что пройдет стажировку в клубе Серии А | 360°

Спорт 13 мая 2024, 18:40 Российский футболист Кержаков сообщил, что пройдет стажировку в клубе Серии А

Читать 360 в

Российский футболист Александр Кержаков планирует стажироваться в стажировку в клубе Серии А. Об этом он рассказал «Чемпионату».

Спортсмен поделился, что его ждет сразу две серьезные стажировки. Но пока отказался называть клубы, в которые едет.

Реклама

«Могу сказать, что я еду на еще одну стажировку — уже в Италию. Клуб пока не могу назвать. Но мне повезло, что удалось договориться о второй стажировке и она начнется через два-три дня», — отметил Кержаков.

Как напомнил RT, футболист с июня 2023 года тренировал «Спартак» из Суботицы. Клуб был последним место работы спортсмена.

Авторы: